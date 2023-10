Robot aspirapolvere | il tuo nuovo alleato contro polvere e sporcizia

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilè diventato un indispensabilein casa, per merito dei tanti vantaggi che mette a disposizione. Ha la capacità di navigare in autonomia attraverso le stanze, sfruttando tecnologie come la mappatura, evitando così la collisione con gli ostacoli, rilevandoli anzitempo. Inoltre, spesso può essere programmato tramite app per smartphone, ad esempio impostando dei recinti virtuali, per impedirgli di entrare in determinate zone. In sintesi, ci solleva da molte fatiche e soprattutto ci consente di risparmiare tempo prezioso, senza per questo sacrificare la qualità del risultato finale. Cos’è e come funziona unUnè un dispositivo che utilizza una serie di ...