Rivalutazione TFR | l’inflazione mette in ginocchio le piccole e medie imprese | per un rincaro di oltre 2 mila euro a dipendente

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ladel TFR avrà degli effetti disastrosi sulle, costrette a versare molti soldi in più per ciascun. A quanto ammontano gli aumenti? Il TFR è una somma che spetta ai lavoratori dipendenti al termine del loro rapporto di lavoro, inmente dalla causa della cessazione. Come si rivaluta il TFR accantonato in azienda? – InformazioneOggi.itIl calcolo del Trattamento di Fine Rapporto viene effettuato sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore ma, per consentire che l’importo non perda potere d’acquisto, viene rivalutato ogni anno, a seconda dell’andamento del, infatti, incide negativamente anche sulla liquidazione e, per questo, c’è bisogno di una ...