Ritorno di Barbara d’Urso in televisione | dove la vedremo | l’annuncio

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’addio a Pomeriggio 5, la trasferta londinese, poi la settimana parigina e adesso ila teatro con Taxi a Due Piazza, ma quando tornerà in tv? Di sicuro la riin Rai, ospite di una delle conduttrici più chiacchierate del momento. Stamani durante la puntata di Aspettando Viva Rai Due, Francesca Fagnani ha dichiarato che Carmelita sarà sua ospite: “Se verrà davvero? Sì, appena mette piede in Italia viene“. Ovviamentenon sarà nella prossima puntata di Belve (che sarà anche l’ultima di questo ciclo), visto che fino al 31 dicembre resterà legata a Mediaset. Però è anche vero che Belve tornerà ad inizio 2024 e a questo punto una delle nuove belve della Fagnani sarà proprio la. Lo scorso luglio le due conduttrici hanno posato insieme per una foto ...