Ritorno al futuro | il ricordo della redazione sul cult con Michael J Fox

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Con ilin sala del 21 ottobre e il Back to the Future Day, abbiamo raccolto i ricordi relativi aalda parte dei nostri redattori. 21 Ottobre,alDay, un appuntamento che si celebra ogni anno a partire dal 2015 e che anche noidi Movieplayer.it abbiamo voluto omaggiare con un articolo collettivo, uncondiviso, come è normale che sia per un film che ha fatto la storia del cinema diventando unamato da tutte le generazioni. Per il Back to the Future Day del 2023 il film torna anche in sala per una data unica e in edizione 4K: un'occasione importante per la generazione di oggi che potrebbe non aver mai potuto guardare il film di Robert Zemeckis …