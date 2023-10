Rischio alluvioni | un fenomeno da fronteggiare

Leggi su leurispes

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Per le peculiari caratteristiche morfologiche, il nostro Paese soffre storicamente di un alto tasso diidrogeologico che lo rende particolarmente soggetto a frane e. Secondo l’Ispra, organo tecnico-scientifico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nelle zone interessate dadi allagamento, che coprono poco meno del 30% del territorio italiano, vive quasi un cittadino su tre. Si parla di aree che contengono un terzo degli edifici residenziali del Paese, più del 40% di quelli industriali e circa la metà dei siti culturali nostrani: cifre che rendono l’idea dell’importanza trasversale che il tema assume. In Italia un cittadino su tre è esposto alLa questione non riguarda solo l’Italia, tanto che la Commissione Europea ha predisposto la Flood ...