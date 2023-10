Rider | Tribunale di Milano | Deliveroo e Uber versino i contributi all’Inps

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) –dovranno versare iall'Inps per migliaia di. Lo ha stabilito ildiin due diverse sentenze, dando torto alle società di delivery che avevano intentato causa contro l'Istituto nazionale di previdenza. "Le sentenze deldiche obbliganoa versare iper migliaia disono molto importanti perché sanciscono un diritto sacrosanto: quello di veder riconosciuta la specificità di un lavoro sottopagato e sfruttato", afferma il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "Per questo è necessario individuare una disciplina contrattuale specifica per questi lavoratori, in modo da ...

...all'Inps i contributi per migliaia di, per un totale, non ancora calcolato esattamente, che potrebbe arrivare ad alcune decine di milioni di euro. A deciderlo la Sezione lavoro del...

Deliveroo e Uber, il Tribunale di Milano: «Versino i contributi ai rider» Il Sole 24 ORE

Caso rider, il tribunale del lavoro di Milano obbliga Deliveroo e Uber a versare decine di milioni di euro pe… La Repubblica

dovranno versare all'Inps i contributi per migliaia di rider, per un totale, non ancora quantificato con esattezza, che potrebbe arrivare ad alcune decine di milioni di euro. Lo ha stabilito nei ...Deliveroo e Uber Eats dovranno versare all’Inps i contributi per migliaia di rider, per un totale che potrebbe arrivare ad alcune decine di milioni di euro. A deciderlo la Sezione lavoro del Tribunale ...