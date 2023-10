Rider | il giudice | “Deliveroo e Uber versino i contributi”

(Di venerdì 20 ottobre 2023)Eats dovranno versare all’Inps iper migliaia di, per un totale che potrebbe arrivare ad alcune decine di milioni di euro. A deciderlo la Sezione lavoro del Tribunale milanese in due cause distinte cheItaly eEats Italy (che ha ora lasciato il mercato italiano) avevano intentato contro l’Inps. Peril periodo sarebbe 2016-20 peril 2020-21. Al centro dei procedimenti, davanti alNicola Di Leo, c’erano i verbali amministrativi, notificati dall’Ispettorato del lavoro e impugnati dalle società, nei quali era stato indicato che le posizioni di migliaia di ciclofattorini andavano regolarizzate: da lavoratori autonomi a “coordinati continuativi”, con tutte le garanzie ...

