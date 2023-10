Reijnders | Pioli decisivo per il suo acquisto | il tecnico ha superato il Barcellona

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Stefanoè statoper l’di Tijjani. Il centrocampista olandese, come ha rivelato lui stesso a Tuttosport, ha scelto il Milan anche e soprattutto per la spiegazione su quello che sarebbe stato il suo ruolo e la sua posizione tattica una volta sbarcato in rossonero. Ma non è tutto: ilè stato talmente convincente da averaddirittura il. Il classe 1998, dopo aver spiegato le differenze tra il Diavolo e l’AZ, ha infatti rivelato: «Non ci ho pensato molto quest’estate: il Milan era al primo posto, anche per il ruolo. Mi hanno spiegato come volevano che giocassi e ho capito subito che era la soluzione migliore. Abbiamo un gran bel rapporto, all’inizio è stato un po’ più difficile per via della lingua, ma ora sto ...