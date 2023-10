Registrato in Italia come ultraleggero il Jetson 1 | primo drone monoposto

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si chiama1 ed è, in concreto, ilmulticottero elettrico con equipaggio (eVTOL),apparecchioper il Volo da diporto o sportivo (Vds) dall'Aero Club d'e, contemporaneamente, riconosciuto dall'Enac (Ente nazionale aviazione civile)anche se, in questo caso, il pilota è a bordo e non ha un radiocomando. Il1 apre la strada a un nuovo concetto di aviazione da diporto e alla mobilità aerea green, con aeromobili personali, piccoli e versatili, non inquinanti, facili da pilotare e in grado di decollare e atterrare in verticale, in spazi ridottiil giardino di casa.Realizzato dalla startup svedese, fondata nel 2017 da Tomasz Patan e ...