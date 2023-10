Regime Forfettario | come regolarizzare entro il 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Negli scorsi mesi ha fatto discutere il provvedimento inviato dall’Agenzia delle Entrate a tutti i titolari di partita IVA in, dove si dichiarava l’inesattezza dei dati inseriti nel Quadro RS del Modello Redditi, invitando a porre rimedio quanto prima. Le polemiche che ne sono conseguite sono state tanto accese da raggiungere i rappresentanti delle istituzioni, i quali sono intervenuti per cercare di far chiarezza sulla questione e andare incontro ai contribuenti per ciò che concerne le tempistiche di integrazione. Difatti, se inizialmente si parlava di fornire adeguata documentazionenovembre 2023, ad ora la procedura è slittata di un anno. In questo articolo affrontiamo più nel dettaglio la questione del, spiegandoti...