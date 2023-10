Recupero di vani e locali seminterrati | il plauso di Cucunato | “Una legge che tutela l’ambiente e favorisce l’edilizia”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Roma – “Grazie a Laura Cartaginese, Capogruppo della Lega in regione Lazio e prima firmataria dellan. 83 del 23 settembre 2023,’dei’ per aver promosso questa importante iniziativa, un l’incontro con i Sindaci e gli amministratoridi Roma Capitale, gli ingegneri, architetti e geometri, che con la loro presenza hanno dato un contributo sostanziale in termini di idee e confronto”. E’ quanto siin un comunicato firmato dal consigliere di Roma Capitale Pierocapogruppo del IX Municipio Roma Eur. “La presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, quella dell’assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli con delega all’Urbanistica, Politiche abitative, il Segretario della Lega nella ...