Reazione a Catena | si torna a vincere con le Ciao Coach | ecco quanto

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo un periodo costellato di sconfitte, asi èti a fare festa perché tre nuove campionesse sono riuscite a trovare la definizione giusta a L'Ultima Parola. Si tratta di Eleonora, Claudia e Alessandra soprannominate “”. Queste concorrenti hanno debuttato nella precedente puntata, facendo fuori le “Ridarelle”, e non si sono lasciate piegare dalle new entry sarde. Scopriamo subito cosa è accaduto esono riuscite a, anticipando che si tratta di una cifra di tutto rispetto., puntata 20 ottobre 2023: le «» sfidano i “Fotomatici” La puntata del 20 ottobre 2023 diha visto darsi ...

Non è ancora chiaro quali siano le conseguenze a lungo termine di questa, ma l'impatto delle cicale è senz'altro significativo.

Reazione a Catena, "amicizia finita in diretta": le Ridarelle, il video del "dramma" Liberoquotidiano.it

Pisa: tre studenti del Sant'Anna a "Reazione a catena" VTrend.it

Lo show si trasferirà in uno storico teatro napoletano (con costi lievitati) e, indirettamente, questo sarebbe dovuto anche al noto programma di Liorni.Ottimi ascolti per terza puntata della seconda stagione di “Blanca” in onda ieri, giovedì 19 ottobre, in prima serata su Rai 1.La fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Paolo Spollon ha t ...