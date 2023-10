Rdc | nuova retata di Paperoni | avevano barche e società ma percepivano il sussidio grillino

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Rdc, un’altra truffa incredibile. Otto ‘furbetti’ del Reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di finanza. Tra loro anche proprietari di imbarcazioni da diporto e titolari di quote societarie. Terminata la stagione estiva, le Fiamme Gialle Aeronavali di Civitavecchia hanno analizzando i dati fiscali raccolti in mare durante gli oltre 1600 controlli di polizia svolti dalle unità navali nel 2023. La Gdf ha sottoposto a controllo incrociato le posizioni fiscali degli armatori delle imbarcazioni da diporto utilizzando le banche dati informatiche a disposizione. Verificando la corrispondenza tra le dichiarazioni tributarie presentate dai soggetti, con il tenore di vita reale i conti non tornano. In questa rete di controlli incrociati sono stati individuati 8 soggetti che hanno reso dichiarazioni false durante la presentazione delle domande per l’ottenimento del reddito di ...