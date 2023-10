Rapina alle poste di Madone | ritrovata la Fiat 500 rossa utilizzata dai malviventi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Comun Nuovo. È stataintorno15.45 di venerdì (2o ottobre) a Comun Nuovo l’autoper il colpodi, nella notte tra mercoledì e giovedì. Il’avrebbero, insieme ad un camion dotato di gru, per sradicare il postamat della sede in piazza Vignali. Il bottino di circa ventimila euro sarebbe stato macchiato dall’inchiostro del sistema di sicurezza. Il veicolo, una500, è stato ritrovato in aperta campagna dalla polizia locale intercomunale Azzano-Comun Nuovo. I carabinieri stanno procedendo ai rilievi: non si esclude che l’auto sia stataanche per altri colpi.