Ragazza di 16 anni investita e uccisa in strada. Grave un pensionato

Ormai è un bollettino di sangue giornaliero. Il numero dei pedoni investiti e uccisi in strada non si ferma. L'ultimo caso arriva da Torino dove unadi 16, di origini ucraine, è morta investita da un'auto, in corso Casale. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.50. Il conducente della Volkswagen si è fermato immediatamente, ma per la ...

Torino: muore una ragazza di 16 anni travolta da un'auto RaiNews

Torino, ragazza di 16 anni investita e uccisa sulle strisce. “Subito ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Massimiliano Lomi (per tutti ‘Max del Pogue’), già gestore dell’irish pub di via Salmini, racconta una storia partita nel 1993: dagli inizi come ritrovo della comunità irish alle folle oceaniche per S ...Giribaldi, 42 anni, è il camallo ed ex leader No Vax che il 25 aprile ... C'erano loro in casa, feci mettere il viva voce e dissi "ragazzi che problema c'è, se andate via un'oretta". Loro volevano 20 ...