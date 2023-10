Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Noi palestinesi siamo esseri umani. La comunità internazionale dovrebbe intervenire, costringendo Israele alae ad attuare il diritto internazionale. Invito gli europei a considerare tutte le persone allo stesso modo”. Lo afferma l’ambasciatoreinAl-, in questaesclusiva. Il diplomatico invita la comunità internazionale a prevenire un’ulteriore escalation e a proteggere i civili, sottolineando che Israele, come al solito, non consente un’indagine internazionale sul massacro avvenuto nell’Al-Ahli Baptist Hospital. Infografica – La biografia dell’toAbd al-Latif Salih al-