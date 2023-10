(Di venerdì 20 ottobre 2023)'oro in lievesui mercati questa mattina in riflesso'incertezza provocata dalla situazione in medio Oriente. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.977,2 ...

'oro in lieve rialzo sui mercati questa mattina in riflesso'incertezza provocata dalla situazione in medio Oriente. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.977,2 ...

Quotazioni dell'oro in rialzo a 92,27 dollari l'oncia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Quotazioni dell'oro in rialzo a 1.977,2 dollari l'oncia QUOTIDIANO NAZIONALE

L'oro sale lievemente sui mercati a causa dell'incertezza in Medio Oriente. Il lingotto con consegna immediata è a 1.977,2 dollari l'oncia, +0,14%. Le quotazioni dell'oro sono lievemente in rialzo sui ...Quotazioni dell'oro in lieve rialzo sui mercati questa mattina in riflesso dell'incertezza provocata dalla situazione in medio Oriente. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.977,2 dolla ...