Questa meravigliosa isola della Grecia è a rifiuti zero

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le isole greche sono da sempre una destinazione turistica molto popolare, grazie alle loro spiagge paradisiache, al clima mite e alla ricca storia e cultura. Tra le mete più gettonate vi sono Santorini e Mykonos. Tuttavia, c’è un’decisamente più piccola e meno nota che vale la pena scoprire non solo per le sue suggestive spiagge e le rovine medievali, ma anche per la sua anima green. Si trattapiccola Tilos, un gioiellino chiamato in italiano Piscopi che sorge a Nord-Ovest di Rodi. L’del Mediterraneo che ha raggiunto l’autosufficienza energetica La piccolagreca nel Mar Egeo, è la primadel Mediterraneo a essere divenuta completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Nel 2017, è stata completata l’installazione del primo parco solare e di una turbina eolica, ...