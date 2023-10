... la selezione prevede oltre 30 titoli in proiezione, provenienti da tre, fra lunghi, ... dedicata a opere più sperimentali e di ricerca, contitoli in selezione. È evidente come ...

Quattro continenti per una Coppa del Mondo Il Post

Coppa del Mondo di rugby: due capolavori e due semifinali da brivido Il Sole 24 ORE

Con le semifinali Nuova Zelanda-Argentina e Inghilterra-Sudafrica inizia la fase conclusiva dei Mondiali di rugby ...Il progetto Green Light di Google promette di ridurre tempi di attesa al semaforo e di ridurre le emissioni del gas serra.