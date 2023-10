Quando ritorna Fagioli dalla squalifica? Quando finisce lo stop e che partite può giocare

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nelle scorse ore è arrivata la decisione definitiva in merito allache Nicolòdovrà scontare dopo quanto accaduto con il caso scommesse. La Figc sul proprio sito ha comunicato il patteggiamento con il centrocampista della Juventus: per lui 12 mesi di, di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative. E da oggi, venerdì 20 ottobre, decorreranno ufficialmente i 7 mesi. La Juventus ha mostrato pieno appoggio allo stesso calciatore e adesso inizierà dunque il lungo percorso.dovrà saltare ben 29di Serie A e potrà tornare disponibile solamente per l’ultima giornata di campionato contro il Monza (29 maggio 2024). ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE: IL COMUNICATO UFFICIALE Il ...