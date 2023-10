Quali Sono I Benefici Portati Dal CBD Ai Creativi?

Leggi su udine20

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il mondo delle arti creative è sostanzialmente schiavo di una condizione ben precisa, impercettibile e impossibile da richiamare a comando: l’ispirazione. D’altronde chiunque abbia letto un po’ di letteratura greca a scuola sa bene quanto fossero importanti all’epoca le invocazioni alle muse, necessarie per poter trasportare su carta racconti infinitamente più grandi delle mani che l’avrebbero poi vergato su quello che all’epoca era il mezzo di comunicazione prediletto. Arti creative, in questo caso, è un termine molto vago che riesce a incapsulare tantissime attività che tra loro prevedono differenze inconciliabili. Un creativo è un artista, uno scrittore, un creatore di contenuti, un fotografo, un videomaker, un musicista e così via. Questi ultimi, però, data l’intangibilità della loro produzione (di fatto la musica non si può toccare) hanno sempre guardato con una lente ...