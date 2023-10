Psycare | la skincare e i prodotti beauty che danno anche benessere psicologico

Leggi su diredonna

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nella società frenetica in cui viviamo, lo stress individuale e sociale sembra essere sempre più onnipresente. La pressione della vita quotidiana, le preoccupazioni legate a pandemie, crisi energetiche, disordini geopolitici e crisi climatica stanno influenzando notevolmente ildelle persone. In questo contesto, una nuova tendenza nel settore della cosmetica sta emergendo: la, la cura della psiche attraverso lae i. Negli ultimi anni, c’è stata una crescente consapevolezza dell’importanza delmentale e dell’autocura nell’ambito della bellezza e della cosmetica. Mentre i disturbi legati allo stress e ai problemi del sonno sono in aumento, la ricerca della felicità è diventata una componente cruciale della ...