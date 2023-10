PSV-Fortuna Sittard sabato 21 ottobre 2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il PSV Eindhoven viaggia a punteggio pieno dopo otto giornate, ovviamente in testa alla classifica di Eredivisie, anche se le avversarie lo braccano da presso dunque non sono concesse esitazioni. Questa sfida contro unreduce da tre sconfitte consecutive senza segnare un solo gol sembra un’ottima occasione per tenere le distanze anche se InfoBetting: Scommesse Sportive e