PSS | Luis Enrique | «Il Milan è uno stimolo | ma attenzione…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le parole di, allenatore del PSG, in vista della sfida di Champions contro il. Tutti i dettagliha parlato in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Strasburgo.– «Qui ricominciamo prima di una partita di Champions. Spero di non ripetere quel che è successo contro il Nizza. Loè la partita contro ilma quella contro lo Strasburgo sarà molto più difficile. Dovrò attivarli, motivarli contro un avversario molto motivato. Questo è il problema della partita di domani». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24