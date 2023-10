PSG | Luis Enrique | «Il Milan è uno stimolo | ma attenzione…»

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le parole di, allenatore del PSG, in vista della sfida di Champions contro il. Tutti i dettagliha parlato in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Strasburgo.– «Qui ricominciamo prima di una partita di Champions. Spero di non ripetere quel che è successo contro il Nizza. Loè la partita contro ilma quella contro lo Strasburgo sarà molto più difficile. Dovrò attivarli, motivarli contro un avversario molto motivato. Questo è il problema della partita di domani». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell'allenatore del PSG, Luis Enrique, che punge i rossoneri a pochi giorni dalla super-sfida.Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG Luis Enrique ha voluto motivare la sua squadra alla vigilia della partita contro lo Strasburgo e in vista della gara col Milan in Champions League.