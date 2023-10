Progetto Bio Gran Sannio | una giornata dimostrativa all’Antico Mulino Florio di Morcone

Durante la giornata dimostrativa, i referenti delBiogransannio hanno illustrato al pubblico presente il loro lavoro di ricerca e studio . In particolare, ilsta esaminando la ...

Progetto Bio.Gran.Sannio: una giornata dimostrativa all’Antico ... TV Sette Benevento

Giovedì 26 ottobre alle ore 8.45 alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio ... Comune di Livorno

L’annuncio lo ha dato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio mentre rispondeva in consiglio comunale ad un’interrogazione presentata dai consiglieri del Pd e di Progetto Siena. Qualcosa si sta muovendo ...Progetto Arca: la zuppa della Bontà per scaldare l'inverno dei senza dimora Progetto Arca. Milano, 20 ottobre 2023 - I volontari di Progetto Arca scendono in ...