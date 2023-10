Previsioni meteo per sabato 21 ottobre 2023

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Roma. Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità associata a piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Ancora precipitazioni in serata e nottata ma in graduale esaurimento. Temperature comprese tra +17°C e +21°C. Domenica. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità alternata a schiarite. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +22°C. Lazio. Giornata all’insegna del tempo instabile o a tratti perturbato su tutta la regione dove avremo molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente intensi e a carattere di temporale. Ancora precipitazioni tra la sera e la notte ma in graduale attenuazione. Domenica. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito. Tra pomeriggio e sera ...