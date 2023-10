Premio Edela 2023 dedicato a Maurizio Costanzo | i dettagli

Premio Edela 2023 dedicato a Maurizio Costanzo Agenzia di ... Italpress

Premio letterario-scientifico "per Bianca": la premiazione della IV ... Unict

Favorito della corsa Kyprios, seguito da Trueshan ... un'Asta S.G.A. che ha retto il colpo nonostante le problematiche che affliggono il nostro settore ed un Gran Premio Delle Aste più ricco rispetto ...È stato scritto nel 1934, lo stesso anno in cui gli fu conferito il premio Nobel per la Letteratura. Il tema è quello della possibilità di un tradimento amoroso avvenuto in un attimo, in modo quasi ...