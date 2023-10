Premier League 2023-24 | 9a Giornata su Sky e NOW 21-22 ottobre

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tra sabato 21 e domenica 22, in Inghilterra, si giocano le partite della nonadi, con sei match visibili su Sky e NOW. MovieTele.it.

Commenta per primo In, da inizio campionato, è febbre australiana. L'untore è stato facile da rintracciare: trattasi di Angelos, per tutti Ange, Postecoglou. Il neo allenatore del Tottenham si sta ...

Premier League, può tornare il match della vigilia di Natale: tifosi contrari ItaSportPress

PREMIER LEAGUE: ALLE 18.30 SCOCCA L'ORA DI CHELSEA-ARSENAL SNAI Sportnews

Prende il via la nona giornata di Premier League: tra gli incontri più interessanti di questo turno spicca Manchester City-Brighton, ...Dove vedere la partita di Premier League Manchester City-Brighton in programma oggi, 21 ottobre 2023, in TV su Sky Sport e in streaming gratis. Questa sera, gli appassionati del calcio saranno lieti d ...