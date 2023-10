Posillipo-Iren Genova Quarto | Picca | “Match importante e delicato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo impegno per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la quinta giornata del Campionato di Serie A1, l’Quinto. La gara si disputerà alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 15,00. Dopo la preziosa prima vittoria ottenuta in trasferta con la Roma Vis Nova Pallanuoto, la formazione rossoverde è attesa dalla sfida contro la squadra ligure, reduce dal successo nel derby contro il Camogli nell’ultima giornata di campionato. La formazione di Bittarello ha vinto due partite in questo inizio di stagione, in trasferta a Catania ed appunto con il Camogli, perdendo con Palermo e Trieste. Arbitreranno l’incontro Federico Braghini e Fabio Ricciotti, Delegato Fin Maurizio De Chiara. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina FB del ...