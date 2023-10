Portaerei Usa schierata nel Mar Cinese Meridionale | cosa succede in Asia

Se non accadrà, le, i velivoli, i proiettili che vengono in queste fornite a Israele, ... Il video era accompagnato da un canto in cui glierano il palazzo dell'oppressione e Gerusalemme ...

Due portaerei nucleari Usa tra Sicilia e Cipro per intimidire gli alleati di Hamas: in azione le colossali Eis ilmessaggero.it

Le portaerei nucleari Usa Ford e Eisenhower nel canale di Sicilia. Lunghe 3 campi da calcio: ecco cosa possono fare QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo scorso giovedì, la portaerei Usa in questione si trovava nel porto sudcoreano di Busan per una visita di cinque giorni, in seguito alle recenti esercitazioni navali trilaterali che avevano ...La flotta americana abbatte i vettori diretti sullo Stato ebraico. Colpite le basi statunitensi in Siria Netanyahu: “Combatteremo come leoni”. Venerdì attesi ...