Pontida | operaio ucciso dal macchinario che stava manovrando

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 Tragedia alla MF Acciai di, nel bergamasco.Undell’azienda è morto dopo essere stato colpito dal braccio delche. La vittima è Giordano Alborghetti, 55 anni, della frazione di San Gregorio di Cisano Bergamasco. Era sposato e padre di un ragazzino di 12 anni. Alla sede dell’azienda, in via Bergamo, si sono precipitate le ambulanze del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco, ma non c’è stato nulla da fare. I tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ats, insieme con il personale dell’ Ispettorato del lavoro e dell’Inail, stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, anche per verificare eventuali responsabilità. Per il momento, si sa che Alborghetti era su un ...