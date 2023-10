... e i responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e private dell'area metropolitana di: Asp,, Civico, Villa Sofia, Buccheri La Ferla, Fondazione Istituto Giglio di Cefalù e i ...

Policlinico di Palermo, consegnata l’ambulanza donata da Enav BlogSicilia.it

Policlinico di Palermo, entrano nel reparto e provano a svuotare gli armadietti di medici e infermieri Giornale di Sicilia

PALERMO - Si è svolta questa mattina al Policlinico di Palermo la cerimonia di consegna dell'ambulanza donata da Enav, l'Ente nazionale per l'assistenza al volo. Presenti il Commissario straordinario ...E’ stata eseguita nel reparto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul bimbo morto a Petralia Soprana per cause ancora in corso di accertamento. Il corpo è stato restituito alla ...