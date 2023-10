Polemiche e dubbi sull’eliminazione di Samira al Grande Fratello | “Tutto programmato | doveva uscire per un evento”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nella puntata di ieri giovedì 19 ottobre il televoto ha condannatoLui, costretta a salutare tutti i coinquilini (rimasti a bocca aperta di fronte a questa decisione del pubblico) e a lasciare il. Un’eliminazione a sorpresa, ma non troppo. Come testimoniato dalla reazione degli altri concorrenti, non c’ernoa motivi validi per pensare a un’uscita di scena dima, allo stesso, uno spoiler circolato nel pomeriggio prima della puntata aveva fatto il nome proprio della “professoressa” de L’Eredità. Il giallo era scattato nel momento in cui era stata confermata la presenza dell’ormai ex gieffina a una Napoli in programma il 29 ottobre e questo spoiler, come prevedibile, non è affatto andato giù ai fan, che si sono scagliati contro il programma accusandolo di essere ...