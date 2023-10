Pjanic | “Scommesse? Giovani possono entrare in un mondo sbagliato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Miralem, intervistato da Sportmediaset, ha risposto alle domande sul casoche ha travolto il calcio italiano nelle ultime settimane. Il centrocampista bosniaco ha voluto dare il suo punto di vista sulla vicenda: “Adesso iguadagnano subito moltissimo, non si pensa alla crescita del giocatore e della persona – afferma l’ex Roma e Juventus – E’ facilein mondi pericolosi e sbagliati, spero che comunque non ci sia niente di troppo grave e che nessuno abbia combinato le partite. Spero che vengano fuori tutti bene, non si può rischiare la carriera così.” Interrogato anche sulla lotta Scudetto per questa stagione,ha dato il suo personale pronostico: “Penso che vincerà una tra Inter, Milan e Juventus. Anche i bianconeri sono in lotta, l’Inter forse ha la rosa più ...