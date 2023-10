Pistola in pugno rapinò un giovane a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023)inunstrappandogli la collanina che portava al collo: arrestatoinun. Ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura. A finire in manette per effetto del provvedimento, un 36enne napoletano ritenuto responsabile di rapina aggravata dall’ uso delle armi. L’atto criminale commesso in danno di un, avvenuto lo scorso 10 agosto ain via Santa Maria di Costantinopoli. Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti, hanno ...