Pil | Mechelli Tor Vergata | ' ' Sostenere consumi | bene aiuti redditi medio - bassi

Così all'Adnkronos Alessandro, professore ordinario di Economia aziendale all'Università di Roma Tor Vergata, commentando il rallentamento delitaliano. Le recenti revisioni al ribasso ...

Pil, Mechelli (Tor Vergata): ''Sostenere consumi, bene aiuti redditi ... Adnkronos

Addio ad Alessio Paternesi, artista di creta e di fango Agenzia ANSA

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – Buone notizie per la Roma, in vista del lunch match di domenica contro il Monza. Il difensore central Chris Smalling, fermo dal 1° settembre per l’infortunio patito ...'Un'inflazione più alta in termini reali rende la popolazione più povera e indebolisce la capacità d'acquisto e dunque la domanda interna' ...