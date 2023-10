Pierina Paganelli | cosa si sente nell’audio dell’omicidio

Leggi su cultweb

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il contenuto dell'audiodiè stato rivelato: siun brusio, forse la voce di un uomo che saluta, poi sette urla della vittima, quindi rumore di chiavi che aprono e chiudono la porta del box e infine il motore di un'auto che scende nella rimessa del condominio.è stata uccisa il 4 ottobre a Ca' Acquabuona (Rimini) mentre rincasava nella sua abitazione a Via del Ciclamino e gli inquirenti stanno cercando di analizzare l'audio ricavato dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza per individuare qualche indizio. L'ANSA spiega che l'audio che è stato fatto ascoltare ai media nello studio dell'avvocato Mario Scarpa è grezzo e non è quello su cui stanno lavorando gli investigatori. Nel file, registrato alle 22.10 del 4 ottobre, si...