Piemonte | Chiara Gribaudo Pd si autocandida in Regione | “Ai 5 Stelle dico | facciamo questa battaglia insieme”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Sono in campo. Anzi lo dobbiamo essere tutte e tutti. Ilè una partita troppo importante”., cuneese, deputata, vice presidente del Pd, venti giorni fa ha spiazzato tutti, dicendosi disponibile a candidarsi alla guida del. Da mesi, in realtà, il candidato in pectore sembrava Daniele Valle, vice presidente del Consiglio Regionale, al congresso schierato con Stefano Bonaccini, che fa parte della filiera che fa capo al plenipotenziario del Pdse, Mario Laus (ora anche indagato per una vicenda relativa alla Rear, la società di cui fa parte), a Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, a Piero Fassino. Ma domanifarà un’assemblea pubblica con pezzi di società civile e politici del territorio proprio per discutere delle elezioni, previste a ...