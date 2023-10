Picchiata e vessata in casa dai suoceri | fugge con la figlia di 5 anni | i due la bloccano e portano via la nipote

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopodi vessazioni e maltrattamenti, una donna di 29ha cercato di fuggire daiviolenti da Cisterna di Latina per tornare nella sua famiglia al nord, in Emilia-Romagna. La giovane ha deciso di portare con sé ladi 3, ma il tentativo di fuga è stato scoperto dai genitori del compagno. I due si sono messi all’inseguimento della donna, bloccandola con l’auto sulla Pontina, all’altezza di Aprilia. La drammatica scena è stata notata da diversi automobilisti che hanno avvisato la polizia. I, dopo aver picchiato la 29enne, hanno portato via la bimba. I due, fermati poi dagli agenti, devono rispondere di rapina e lesioni personali oltre a essere stati denunciati per sottrazione di minore. La donna, sotto shock, ha raccontato agli agenti i maltrattamenti ...