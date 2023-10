Piantedosi | monitoriamo soggetti vicino all' Isis

Lo ha detto il ministro dell'internoche in un'intervista radiofonica avverte "Vicende come quella dei due egiziani arrestati a Milano e accusati di essere attivisti dell'Isis non sono ...

Terrorismo, Piantedosi: "Monitoriamo alcuni soggetti vicini all'Isis" TGCOM

Piantedosi, monitoriamo riflessi crisi Israele su migranti Agenzia ANSA

"Un conto è il contrasto all'immigrazione irregolare e un conto è il contrasto al terrorismo: l'arrivo via mare ci consente di intercettare in maniera più efficace tutti i personaggi che si dovessero ...Il ministro dell'iNterno fa sapere che quello che è emerso finora è che non sarebbe presente un'organizzazione vera e propria presente in Italia che coordina ...