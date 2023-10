Piantedosi | Al momento non c' è notizia di possibili attentati in Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) AGI - "Voglio confermare un messaggio di sostanziale tranquillità legato al fatto che non esistono alnotizie sullatà di eventi nell'immediatezza, legati alle organizzazioni terroristiche internazionali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, a "Giù la maschera", su Rai Radio 1. "Teniamo però alta l'attenzione - ha aggiunto - perchè, come dimostra quanto è successo in altri Paesi europei, esiste una minaccia un po' più indefinita, possono verificarsi casi di emulazione che ci impongono di tenere alta l'attenzione. Ma non c'è nessun allarme che debba preoccupare i nostri cittadini, nulla che sia stato percepito dal nostro sistema di intelligence come qualcosa di strutturato". Il titolare del Viminale ha spiegato che "inci sono dei casi che sono all'attenzione ...