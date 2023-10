Phisikk du role – Giambruno | come Bel Amì e il marito di Cesara

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Non c’è morale della favola nella storia di talche raccoglie con la sua postura sguaiata in favore di telecamera ogni sfaccettatura possibile del machismo da barzelletta, al punto da sembrare un personaggio di Antonio Albanese. Ignoto al colto e all’inclito fino al giorno in cui la sua diletta compagna assunse la carica di primo ministro della Repubblica Italiana, questo giovanotto dal ciuffo telegenico si è ritagliato uno spazio mediatico nell’azienda televisiva della famiglia Berlusconi alimentando attenzioni nazionali per aver dato voce ad alcune massime tratte dal pensiero filosofico degno di un Bar Sport anni ’50. Cominciò a catalizzare l’attenzione del pubblico più vasto quando sciorinò l’inarrivabile perla con cui commentava in tv lo stupro di gruppo avvenuto a danno di ragazzine appena adolescenti con il ponderato argomento del “se lo sono andate a ...