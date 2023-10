‘Petites | la vita che vorrei per te’ di Julie Lerat-Gersant Clip esclusiva

Leggi su funweek

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Arriva nelle sale cinematografiche dal 26 Ottobre grazie a Satine Film, “Petites, lacheper te” che segna il debutto cinematografico di. La regista porta sul grande schermo la sua esperienza d’osservatrice nei centri francesi di accoglienza per madri adolescenti e i loro neonati. Il film racconta il viaggio tormentato di Camille (interpretata da Pili Groyne), che a 16 anni, si ritrova inaspettatamente in attesa di un bambino. Il giudice minorile la manda in un centro di accoglienza per giovani gestanti. Separata dalla madre, amorevole ma tossica, lì stringe amicizia con Alison (Lucie Charles-Alfred), una giovane ragazza immatura e scapestrata che vive con la piccola figlia Diana nella casa famiglia, e subisce a malavoglia l’autorità di Nadine (Romane Bohringer), ...