Petit continua ad andare a lezione da Marisol | prossimi al bacio ad Amici 23

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ultimo appuntamento settimanale con il daytime di23 prima della puntata domenicale del 22 ottobre 2023 di cui vi abbiamo già dato le anticipazioni. Ma veniamo a quello che abbiamo visto oggi, venerdì 20 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. Che cosa avranno combinato gli allievi di canto e ballo? Parte della striscia quotidiana è stata dedicata a23, proseguono gli allenamenti diOrmai, nei daytime di23 ci stiamo abituando a vedere, tutti i giorni,. La ballerina stando a tenere delle vere e proprie lezioni per il cantante. Tra sale, palestre e casetta, non c’è davvero giorno in cuinon alleni. ...