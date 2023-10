Perturbazioni in vista nella prima parte del weekend

Leggi su agi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) AGI - Il terzodi ottobre inizierà con condizioni meteo instabili o perturbate. La perturbazione in arrivo dall'Atlantico porterà nelle giornata di domani molte nuvole sull'Italia con piogge e temporali sparsi. Temperature in calo entro domenica su valori in linea con le medie del periodo. Tra la fine dele l'inizio della prossima settimana tempo in miglioramento ma dovrebbe trattarsi solo di una breve pausa asciutta. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano infatti entro la metà della prossima settimana il transito di una nuova perturbazione atlantica sul Mediterraneo con conseguente maltempo. Nel complesso finale di ottobre piuttosto dinamico e con diverse occasioni di pioggia. PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Tempo instabile al Nord sia al mattino che al pomeriggio con molta nuvolosità in transito e ...