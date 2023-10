“Perché ha lasciato il Grande Fratello” Un triste addio | la concorrente costretta a uscire

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un’altra puntata del2023 è andata in onda, tra dinamiche vecchie e nuove, e trattando a lungo l’argomento che riguarda l’improvviso quanto inaspettato ritiro di Heidi Baci. Poi a un certo punto il verdetto del televoto, chi è l’eliminato tra Grecia Colmenares, Samira Lui e Rosy Chin e Valentina Modini. Non poteva crederci nemmeno lei, nel profondo in questi giorni sembrava si sentisse abbastanza sicura di farcela, a discapito di concorrenti più deboli che erano anche loro al televoto da lunedì scorso. Però il pubblico non perdona, doveva metterlo in contro. Lacrime al2023 mentre la salutavano. Come al solito Grecia Colmenares ha trionfato, generando nuovamente incredulità negli animi dei nemici di gioco che continuano a screditarla nello spiato appartamento di Cinecittà. La ...