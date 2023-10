Perché è importante comunicare i propri redditi all’INPS? La Cassazione scioglie un insidioso dubbio

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Quali sono i pericoli per coloro che non dichiaranopercepiti per accedere alle agevolazioni economiche? Il caso esaminato dalla. Con la sentenza n. 41894 del 16 ottobre 2023 della Terza Sezione Penale, la Corte diha applicato il principio della particolare tenuità del fatto ad alcune false dichiarazioni reseda un percettore del Reddito di Cittadinanza. Cosa rischia chi rende false dichiarazioni redditualiper ottenere dei sussidi? – InformazioneOggi.itTale condotta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, sarebbe dovuta essere punita con la reclusione da due a sei anni. In quest’ipotesi, infatti, si configurerebbe una truffa ai danni dell’INPS, al fine di ottenere dei sussidi pur non possedendone le ...