“Perché discutiamo davanti ai nostri figli” | il TikTok che apre il dibattito

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nika Diwa, influencer e content creator, ha spiegato sucome mai lei e il compagno abbiano deciso di risolvere i conflitti di coppiaai. Il video, diventato ormai virale, mostra la donna tenere in braccio una delle bambine mentre ha una discussione pacata con il marito. “È importante per i bambini imparare come muoversi nel conflitto in modo sano”, spiega nel video. “Li lasciamo guardare mamma e papà essere in disaccordo in modo rispettoso e lavorare verso l’unione e verso una soluzione. Questo li aiuta ad essere preparati per la risoluzione sana del conflitto quando crescono”. @nikadiwa Unpopular opinion but… ?????????? #parenting #conflictresolution #teachingkids ? Little Things - Adrian Berenguer Alla fine del video, inoltre, vediamo la coppia sorridere e scambiarsi un bacio, segno che la discussione ha ...