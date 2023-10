Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Gli Stati Uniti traggono vantaggio dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente e il fatto che il presidente degli Stati Uniti Joeabbia parlato di «» per la sicurezza degli americani lo dimostra. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Mariasu Telegram, commentando il passaggio del discorso alla nazione diin cui definisce gli aiuti a Israele e all'Ucraina «unintelligente per la sicurezza di generazioni di americani».ha affermato che «la chiamano 'lotta per la libertà e la democrazià», ma «ora si scopre che sono solo calcoli. È sempre stato così, hanno semplicemente ingannato il mondo usando valori che Washington non ha mai difeso veramente». La portavoce del ministero degli Esteri russo ...